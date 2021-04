Zingaretti mortifica gli italiani: “Bar e palestre? Solo lavoretti” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio investito dalle polemiche per lo scandalo concorsopoli, dimostra (a modo suo) solidarietà ai lavoratori che oggi stanno protestando. Peccato che derubrica i mestieri che danno loro il pane a “lavoretti”. Zingaretti e i “lavoretti” degli italiani Zingaretti, ospite a Mezz’ora in Più da una pungente Lucia Annunziata e parlando delle recenti proteste che hanno visto schierarsi in piazza tutto il comparto dei lavoratori “puniti” dalle chiusure dei Dpcm ha pensato bene di definire questi mestieri “lavoretti”, con tanto di ditine in aria a simulare le virgolette. Ma il tono evidentemente non l’ha capito nessuno. Meloni: “Rabbia nelle piazze è colpa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – Nicola, ex segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio investito dalle polemiche per lo scandalo concorsopoli, dimostra (a modo suo) solidarietà ai lavoratori che oggi stanno protestando. Peccato che derubrica i mestieri che danno loro il pane a “”.e i “” degli, ospite a Mezz’ora in Più da una pungente Lucia Annunziata e parlando delle recenti proteste che hanno visto schierarsi in piazza tutto il comparto dei lavoratori “puniti” dalle chiusure dei Dpcm ha pensato bene di definire questi mestieri “”, con tanto di ditine in aria a simulare le virgolette. Ma il tono evidentemente non l’ha capito nessuno. Meloni: “Rabbia nelle piazze è colpa ...

Advertising

Quoque_Tu_Brute : RT @IlPrimatoN: Un'occasione persa per tacere - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Un'occasione persa per tacere - kategullo75 : RT @IlPrimatoN: Un'occasione persa per tacere - NazzarenoMi : RT @IlPrimatoN: Un'occasione persa per tacere - TheNightFlier : RT @IlPrimatoN: Un'occasione persa per tacere -