Zidane | dalla Spagna sicuri | rimarrà sulla panchina del Real

Zinedine Zidane ha riconquistato nel corso di questa stagione l'ambiente Real Madrid e non ci sono più dubbi sul suo futuro Ormai è ufficiale: comunque andrà questo finale di stagione Zidane proseguirà la sua avventura con i blancos. In passato sono stati fatti diversi nomi per la panchina del Real Madrid della prossima stagione, compresi quelli di Nagelsmann e dell'ex leggenda Raul, ma ora i fantasmi sembrano allontanarsi definitivamente. Come riporta As, a meno che di un tracollo in campionato e di una bruttissima prestazione nel ritorno di questa sera con il Liverpool, non sono previsti addii in estate.

