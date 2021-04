Zidane: “C’era da soffrire e l’abbiamo fatto. Siamo orgogliosi di questo risultato” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato così ai microfoni di Movistar+ dopo lo 0-0 contro il Liverpool che gli ha regalato la semifinale contro il Chelsea: “Sapevamo che avremmo dovuto soffrire e abbiamo sofferto, specialmente nei primi 15’ quando il Liverpool è entrato benissimo in campo. Volevamo passare il turno e ce l’abbiamo fatta alla fine, gestendo molto bene la nostra partita. Abbiamo avuto momenti difficili ma posSiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Come valuto il mio lavoro? Quello che posso dire è che Siamo tutti uniti. Con tutto ciò che ci sta succedendo, con tutte le assenze, ci Siamo sempre. Siamo in corsa su due fronti e la squadra vuole il massimo”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine, ha parlato così ai microfoni di Movistar+ dopo lo 0-0 contro il Liverpool che gli ha regalato la semifinale contro il Chelsea: “Sapevamo che avremmo dovutoe abbiamo sofferto, specialmente nei primi 15’ quando il Liverpool è entrato benissimo in campo. Volevamo passare il turno e cefatta alla fine, gestendo molto bene la nostra partita. Abbiamo avuto momenti difficili ma posesseredi ciò che abbiamo. Come valuto il mio lavoro? Quello che posso dire è chetutti uniti. Con tutto ciò che ci sta succedendo, con tutte le assenze, cisempre.in corsa su due fronti e la squadra vuole il massimo”. Foto: Mundo Deportivo L'articolo ...

Advertising

Peppe90898887 : C'era da difendere il 3-1 dell'andata ed è stato difeso. In culo il 'BEL Gioco'. Grande #Zidane!!… - Rock10The : @EdoardoMecca1 Ma la cosa che più mi fa incazzare, e' che Conte, che viene sistematicamente preso a calci in culo i… - aliasvaughn : @temujin81 C'è sempre da tenere presente la frase di Del Piero che parlava della Juve con Zidane. 'Io so solo che l… - cadiamofelici : zidane è quasi mezzanotte che bisogno c’era di farmi piangere - gianpieromarino : @pietromichi @FBiasin Però la squadra c'era, l'allenatore pure. Anche giocare senza pubblici e non al Bernabei può… -