Zaki | via libera del Senato alla cittadinanza italiana Segre | «Ci sarò sempre quando si parla di libertà

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zaki via

libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick, lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. L'ordine del giorno presentato è stato approvato con 208 sì, ...... astenuti 33 e 0 contrari Il Senato ha dato illibera all'ordine del giorno sulla concessione della cittadinanza italiana a Patricke sulle iniziative per la sua liberazione. Nell'Aula i ...Via libera dall'Aula del Senato alla cittadinanza italiana a Patrick Zaki, lo studente agli arresti dal 7 febbraio del 2020 in Egitto. L'ordine del giorno presentato è stato ...Con 208 sì e nessun contrario è approvata la mozione che chiede anche al governo di sollecitare le autorità egiziane a liberare lo studente detenuto ormai da 432 giorni. Fratelli d’Italia si astiene ...