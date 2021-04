Zaki, per la cittadinanza italiana c’è il via libera del Senato. Segre: «Ci sarò sempre quando si parla di libertà (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 sì e nessun contrario è approvata la mozione che chiede anche al governo di sollecitare le autorità egiziane a liberare lo studente detenuto ormai da 432 giorni. Fratelli d’Italia si astiene Leggi su corriere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Con 208 sì e nessun contrario è approvata la mozione che chiede anche al governo di sollecitare le autorità egiziane are lo studente detenuto ormai da 432 giorni. Fratelli d’Italia si astiene

Advertising

chetempochefa : 'Ho firmato la mozione per dare la cittadinanza italiana a Zaki con profonda convinzione. Domani sarò presente in a… - fattoquotidiano : Liliana Segre andrà in Senato per votare la mozione per la cittadinanza a Patrick Zaki: “L’Italia faccia il possibi… - meb : La battaglia per la libertà di #PatrickZaki non ha colore politico. Con la mozione in Senato per concedergli la cit… - Riccardoelvisi : RT @europaverde_it: I gesti che contano. Gli esempi che valgono più di tante parole. Liliana Segre, tra i firmatari della mozione per il… - meb : RT @ItaliaViva: Oggi il Senato ha approvato la mozione per conferire la cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Un messaggio forte e chiaro… -