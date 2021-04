Zaia punta ad aprire in aprile | “Europei all’Olimpico a giugno? Allora liberi tutti”

Leggi su dire

(Di mercoledì 14 aprile 2021) VENEZIA – Punta a riaprire già in aprile, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ricorda: “Il decreto prevede zone rosse e arancioni fino a fine aprile, ma anche un tagliando. Ed è giusto che si prenda in mano anche questo argomento”. Insomma, “con aprile qualcosa dovrà cambiare“, afferma Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. Anche perché “ho visto che l’11 giugno ci saranno gli Europei, Italia-Turchia, con 20.000 persone allo Stadio Olimpico… liberi tutti allora: immagino che l’11 giugno sarà la fase finale della liberazione, e in mezzo abbiamo 60 giorni più o meno”.