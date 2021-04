Zaia e i contagi: si rischia meno nei locali con dehors. Per i vaccini si studi il mercato parallelo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governatore veneto: dall’Unione Europea solo zavorre. Trovo strano che altri Paesi non lamentino scarsità di fiale Leggi su corriere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governatore veneto: dall’Unione Europea solo zavorre. Trovo strano che altri Paesi non lamentino scarsità di fiale

Zaia: si rischia meno nei locali con dehors. Per i vaccini si studi il mercato parallelo Il governatore veneto: dall’Unione Europea solo zavorre. Trovo strano che altri Paesi non lamentino scarsità di fiale ...

Riaperture e zona gialla, Draghi convoca la cabina di regia venerdì Il premier, se l'ultimo aggiornamento dei dati del contagio lo consentirà, potrebbe allentare da subito le restrizioni previste fino a fine mese. Domani incontro con le Regioni che chiedono riaperture ...

