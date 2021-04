Yulia Navalnaya preoccupata per la salute del marito (Di mercoledì 14 aprile 2021) La moglie dell’oppositore russo Aleksej Navalny, Yulia Navalnaya, ha riferito di essere sempre più preoccupata per la salute del marito dopo avergli fatto visita nella colonia penale. Navalny ha annunciato uno sciopero della fame due settimane fa per richiedere cure mediche adeguare. Inoltre, questa settimana, i suoi avvocati hanno affermato che le autorità hanno minacciato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) La moglie dell’oppositore russo Aleksej Navalny,, ha riferito di essere sempre piùper ladeldopo avergli fatto visita nella colonia penale. Navalny ha annunciato uno sciopero della fame due settimane fa per richiedere cure mediche adeguare. Inoltre, questa settimana, i suoi avvocati hanno affermato che le autorità hanno minacciato

Advertising

fainformazione : Navalny fa fatica a parlare e a volte abbassa la cornetta e poggia la testa sul tavolo per riposare Yulia Navalnay… - fainfoesteri : Navalny fa fatica a parlare e a volte abbassa la cornetta e poggia la testa sul tavolo per riposare Yulia Navalnay… - BlueGreen625 : RT @Marco_dreams: Yulia Navalnaya pubblica una lettera del direttore della prigione in cui afferma che Aleksej non può essere ricoverato i… - antonioscorry : RT @Marco_dreams: Yulia Navalnaya pubblica una lettera del direttore della prigione in cui afferma che Aleksej non può essere ricoverato i… - AdramacPaola : RT @Marco_dreams: Yulia Navalnaya pubblica una lettera del direttore della prigione in cui afferma che Aleksej non può essere ricoverato i… -