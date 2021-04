Young Guns - Giovani Pistole | Lou Diamond Phillips parla delle possibilità di un nuovo sequel

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La star di, Lou, avrebbe discusso seriamente delladi undel film con il collega Emilio Estevez. Per coloro che vorrebbero un altrodi, sappiate che non è detto che non possa arrivare: Louha rivelato in una recente intervista che Emilio Estevez e John Fusco stanno lavorando per voi. Sono passati ormai 33 anni dall'uscita nelle sale della pellicola diretta da Christopher Cain (e 31 daldiretto da Geoff Murphy), ma l'idea di un terzo film non è mai stata davvero abbandonata, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Young Guns

Movieplayer.it

Per coloro che vorrebbero un altro sequel di- Giovani Pistole , sappiate che non è detto che non possa arrivare: Lou Diamond Phillips ha rivelato in una recente intervista che Emilio Estevez e John Fusco stanno lavorando per voi. ...... Jaguar (Tribe Records) Outstanding Video Game Assassin's Creed Valhalla (Ubisoft) Borderlands 3:, Love, and Tentacles (2K Games) Bugsnax (Horses) Hades (Supergiant Games) If Found? (...La star di Young Guns - Giovani Pistole, Lou Diamond Phillips, avrebbe discusso seriamente della possibilità di un nuovo sequel del film con il collega Emilio Estevez. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI ...Mercuriadis, 57enne, canadese, un passato da manager anche per Elton John e Guns N’ Roses, nel 2018 ha portato in Borsa ... Mercuriadis ha comprato il 50% del catalogo di Neil Young, quello che ...