Wta Stoccarda 2021: Azarenka dà forfait per ricevere la prima dose del vaccino (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vika Azarenka non prenderà parte al Wta di Stoccarda 2021. Attraverso un post sui suoi profili social, la tennista bielorussa ha reso noto che non sarà ai nastri di partenza dell'evento tedesco poiché si vaccinerà. L'ex campionessa slam riceverà infatti la prima dose del vaccino proprio in quella settimana. Queste le sue parole: "Purtroppo non potrò scendere in campo a Stoccarda per il Porsche Tennis Grand Prix la prossima settimana. In quel periodo riceverò infatti la mia prima dose del vaccino. Auguro il meglio al torneo per la prossima settimana e sperò di tornare a Stoccarda l'anno prossimo". SportFace.

