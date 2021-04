Wells Fargo | trimestrale migliore delle attese Ridotti gli accantonamenti su perdite

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Ladi, la quarta più grande banca statunitense, ha battuto le previsioni degli analisti. Nei primi tre mesi del 2021 la banca ha registrato ricavi pari a 18 miliardi di dollari, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile è salito a 4,74 miliardi di dollari, o 1,05 dollari per azione, da 653 milioni di dollari, o 1 penny per azione, dei primo trimestre 2020. Gli analisti in media si aspettavano un profitto di 70 centesimi per azione. “I nostri risultati per il trimestre, che includono la riduzione al lordoimposte di 1,6 miliardi di dollari disu, riflettono un miglioramento dell’economia degli Stati Uniti, il nostro concentrarci sulle priorità strategiche e il supporto continuo per i nostri ...

