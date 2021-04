Von der Leyen: “In arrivo 50 milioni di vaccini aggiuntivi Pfizer”. Il video (Di mercoledì 14 aprile 2021) Von der Leyen: “In arrivo 50 milioni di vaccini aggiuntivi Pfizer” Bruxelles, 14 apr. (askanews) – Stiamo accelerando con le consegna dei vaccini. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che gli europei possano essere vaccinati il più velocemente possibile, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parlando a Bruxelles. “Sono felice di dire che oggi abbiamo raggiunto i 100 milioni di vaccinati in Europa, è una pietra miliare di cui possiamo essere orgogliosi” ha dichiarato, sottolineando che si sta accelerando con le vaccinazioni; ma non basta, soprattutto dopo l’improvviso stop cautelativo al vaccino Johnson and Johnson in attesa di chiarimenti da parte delle autorità americane sui ... Leggi su formiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Von der: “In50di” Bruxelles, 14 apr. (askanews) – Stiamo accelerando con le consegna dei. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che gli europei possano essere vaccinati il più velocemente possibile, ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von derparlando a Bruxelles. “Sono felice di dire che oggi abbiamo raggiunto i 100di vaccinati in Europa, è una pietra miliare di cui possiamo essere orgogliosi” ha dichiarato, sottolineando che si sta accelerando con le vaccinazioni; ma non basta, soprattutto dopo l’improvviso stop cautelativo al vaccino Johnson and Johnson in attesa di chiarimenti da parte delle autorità americane sui ...

