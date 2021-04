Volley | finale Superlega | Civitanova conquista gara 1 contro Perugia

(Di mercoledì 14 aprile 2021)si sono affrontate nella primadellavalida per lo Scudetto 2020/2021 di. Le due prime forze della regular season si trovano quindi alla resa dei conti dopo una stagione di alti e bassi da entrambe le parti; Coppa Italia vinta dalla Lube, Regular Season della Sir, mentre in Europa nessuna delle due è giunta in. Partita combattuta tra, ma forse non come da aspettative; alla fine a trionfare è, che batte1-3 (23-25; 25-22; 20-25; 20-25). Una primacombattuta nonostante la stanchezza di una stagione diversa sulle gambe di tutti i giocatori; dalla prima sfida esce meglio, ma ...

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Volley La #gara1 della #finale di #Superlega è di #Civitanova, che sbanca #Perugia 3-1 (23-25… - 10mona17 : RT @pilloledivolley: Playoff finale gara 1: la Lube espugna Perugia in 4 set e si porta sull'1-0 nella serie scudetto, domenica gara 2.

PERUGIA - La Cucine Lube Civitanova ha vinto 3-1 la prima partita della serie di finale scudetto contro la Sir Safety Perugia ed ora conduce per 1-0. Il primo set è stato vinto di ...