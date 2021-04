Vodafone | Top 20 nel Diversity Brand Index

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) –è tra ipiù inclusivi in Italia. A riconoscerlo il2021, progetto di ricerca curato dae Focus MGMT e volto a misurare la capacità delle aziende di sviluppare con efficacia una cultura orientata alla& inclusion, raccogliendo i miglioriper posizionamento nel mercato e le loro attività in Italia nel 2020 in tema diversità e inclusione.è stata selezionata grazie al suo impegno nel contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Il progetto preso in esame e riconosciuto è infatti Bright Sky, l’app di Fondazioneche mette a disposizione della comunità un sostegno concreto grazie alla tecnologia. Sviluppata in ...

Occuparsi di diversity, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita delle persone è oggi un obiettivo imprescindibile, ed è la missione che come Fondazione Vodafone portiamo avanti ogni giorno.