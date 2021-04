Vodafone lancia GameNow, la piattaforma di cloud gaming pensata per il 5G (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vodafone ha appena annunciato il lancio di GameNow, la piattaforma di cloud gaming 5G in esclusiva per i clienti. Una nuova possibilità per gli appassionati di videogiochi di accedere in streaming ad una serie di titoli di tutti i generi, dallo sport all'azione, dall'avventura ai picchiaduro, passando per i platform games. La possibilità di usare GameNow è disponibile anche in 4G, ma naturalmente l'esperienza che sfrutta la potenza del 5G è decisamente di un altro livello. La piattaforma consente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, su smartphone, PC, tablet, collegati alla rete mobile di Vodafone, senza download ne’ limitazioni di hardware. Si potranno collegare gamepad via bluetooth compatibili. Il trailer di presentazione di ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021)ha appena annunciato il lancio di, ladi5G in esclusiva per i clienti. Una nuova possibilità per gli appassionati di videogiochi di accedere in streaming ad una serie di titoli di tutti i generi, dallo sport all'azione, dall'avventura ai picchiaduro, passando per i platform games. La possibilità di usareè disponibile anche in 4G, ma naturalmente l'esperienza che sfrutta la potenza del 5G è decisamente di un altro livello. Laconsente di giocare in streaming, dove e quando si vuole, su smartphone, PC, tablet, collegati alla rete mobile di, senza download ne’ limitazioni di hardware. Si potranno collegare gamepad via bluetooth compatibili. Il trailer di presentazione di ...

