Vodafone GameNow | la nuova piattaforma di cloud gaming 5G

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Performance evolute per un nuovo modo di vivere il: ovunque e in streaming in pochi click. In occasione del lancio di, presentate le nuoveroom realizzate dacon Favij e Pow3r. Scopriamola insiemelancia, ladi5G in esclusiva per i clienti. Nata per sfruttare la potenza della GigaNetwork 5G,offre performance evolute per un nuovo modo di vivere il, ovunque e in pochi click su rete mobile: cos’èè multie attivabile in pochi click. Le performance di gioco ...