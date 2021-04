Vodafone Ericsson: la prima rete 5G standalone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vodafone collabora con Ericsson per implementare la più grande rete commerciale 5G standalone d’Europa. Vediamo tutti i dettagli Ericsson, Vodafone, OPPO e Qualcomm hanno unito le forze per implementare una rete 5G standalone (SA), iniziando dalle principali città tedesche, tra cui Francoforte. Oltre ai benefici per le industrie, i governi e le imprese, gli utenti mobili potranno beneficiare di nuove esperienze grazie alla bassa latenza, alle alte velocità e alla grande capacità di dati del 5G SA. Vodafone Ericsson: l’iniziativa Operando in modo completamente indipendente dal 4G (LTE), il 5G standalone garantisce una latenza inferiore rispetto alle attuali reti 5G Non standalone ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 14 aprile 2021)collabora conper implementare la più grandecommerciale 5Gd’Europa. Vediamo tutti i dettagli, OPPO e Qualcomm hanno unito le forze per implementare una5G(SA), iniziando dalle principali città tedesche, tra cui Francoforte. Oltre ai benefici per le industrie, i governi e le imprese, gli utenti mobili potranno beneficiare di nuove esperienze grazie alla bassa latenza, alle alte velocità e alla grande capacità di dati del 5G SA.: l’iniziativa Operando in modo completamente indipendente dal 4G (LTE), il 5Ggarantisce una latenza inferiore rispetto alle attuali reti 5G Non...

Advertising

tuttoteKit : #Vodafone #Ericsson: la prima rete 5G standalone #tuttotek - baldo_dale : RT @EricssonItalia: #5G, in Germania asse Vodafone-Ericsson per la più grande rete commerciale standalone d’Europa - baldo_dale : RT @EricssonItalia: Ericsson, Vodafone Germania, OPPO e Qualcomm hanno unito le forze per implementare la più grande rete #5G Standalone (S… - baldo_dale : RT @EricssonItalia: ?? Vodafone collabora con Ericsson per la rete #5G standalone, si inizia dalla Germania. Leggi la news su #RadioCor @sol… - paolocosso : 5G, in Germania asse Vodafone-Ericsson per la più grande rete commerciale standalone d’Europa #corcom #telco #5G… -