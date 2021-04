Vitalizi | figlio Del Turco | “Querelo il Fatto Quotidiano”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “, per conto di mio padre, il, conferendo mandato all’avvocato Gian Domenico Caiazza”. Così all’AdnKronos, Guido Deldell’ex presidente della Regione Abruzzo Ottaviano Del, al centro del caso sullo stop alo nonostante le condizioni di salute deciso dal Senato, che si riunirà anche domani sulla vicenda. “Mio padre – ricorda Guido Del– è stato assolto, nei vari gradi di giudizio, da tutte le originarie imputazioni per le quali fu arrestato con molti esponenti della sua Giunta (poi assolti anche essi), che lo accusavano di aver preso denaro (sei milioni e mezzo di euro) dall’imprenditore Angelini, asservendo la politica sanitaria regionale in favore delle ruberie predatorie di questo signore”. ...