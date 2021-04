Violenza di genere, inizia il festival “Libere di essere” (Di mercoledì 14 aprile 2021) La libertà e il potere delle donne, come si sono declinati nel tempo e come si incarnano nel presente è il tema sul quale si confrontano narratrici e saggiste di diverse generazioni con l’obiettivo di definire e promuovere il cambiamento culturale e la complessità del femminile in una società che si vuole sempre più aperta e inclusiva. Il festival “Libere di essere” Organizzato da D.i.Re Donne in Rete contro la Violenza in collaborazione con Hero Communication con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Pari opportunità e realizzato grazie alla coproduzione di Fondazione Musica per Roma, la produzione di Mismaonda e con la consulenza di Serena Dandini - si aprirà nel pomeriggio del 16 aprile alle ore 18.00 con il ciclo di incontri Libere di leggere. Un percorso tra i libri a cura di Maria ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 14 aprile 2021) La libertà e il potere delle donne, come si sono declinati nel tempo e come si incarnano nel presente è il tema sul quale si confrontano narratrici e saggiste di diverse generazioni con l’obiettivo di definire e promuovere il cambiamento culturale e la complessità del femminile in una società che si vuole sempre più aperta e inclusiva. Ildi” Organizzato da D.i.Re Donne in Rete contro lain collaborazione con Hero Communication con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Pari opportunità e realizzato grazie alla coproduzione di Fondazione Musica per Roma, la produzione di Mismaonda e con la consulenza di Serena Dandini - si aprirà nel pomeriggio del 16 aprile alle ore 18.00 con il ciclo di incontridi leggere. Un percorso tra i libri a cura di Maria ...

