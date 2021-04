**Vino: Tribunale Ue ‘salva’ marchio Chianti, il gallo identifica vini di prestigio** (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto definitivamente il tentativo di una società di registrare il marchio del gallo che invece contraddistingue i vini del Consorzio Chianti Classico: utilizzare questo marchio infatti potrebbe fornire “un vantaggio indebito dalla notorietà, dal prestigio e dall’eccellenza proiettata” dal simbolo del celebre vino toscano. All’origine della causa, la domanda di registrazione presentata nel 2017 dalla Berebene Srl che aveva chiesto all’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale di registrare per i suoi vini un logo che rappresentava un gallo. Ma il Consorzio vino Chianti Classico aveva presentato opposizione, facendo valere il marchio collettivo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. – (Adnkronos) – Ildell’Unione europea ha respinto definitivamente il tentativo di una società di registrare ildelche invece contraddistingue idel ConsorzioClassico: utilizzare questoinfatti potrebbe fornire “un vantaggio indebito dalla notorietà, dal prestigio e dall’eccellenza proiettata” dal simbolo del celebre vino toscano. All’origine della causa, la domanda di registrazione presentata nel 2017 dalla Berebene Srl che aveva chiesto all’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale di registrare per i suoiun logo che rappresentava un. Ma il Consorzio vinoClassico aveva presentato opposizione, facendo valere ilcollettivo ...

