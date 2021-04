Vincenzo Nibali | “Incidente banale | conseguenze disgraziate Obiettivo Giro d’Italia | farò l’impossibile”

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è caduto durante un allenamento a Lugano e si è purtroppo procurato una frattura composta del polso destro. La sfortuna sembra perseguitare lo Squalo, chiamato ad affrontare un nuovo problema fisico proprio mentre la stagione stava per entrare nel vivo. Il ciclista siciliano si sottoporrà a un intervento chirurgico nella giornata di domani. Dopo l’operazione si valuterà la situazione e si definirà la tabella di marcia per il recupero. Al momento il 36enne spera di essere al via del, che scatterà sabato 8 maggio da Torino: si tratta di una corsa contro il tempo, ma l’alfiere della Trek-Segafredo è sempre riuscito a superarsi nel corso della sua monumentale carriera. Il vincitore del Tour de France 2014, capace di conquistare la Corsa Rosa in due occasioni, ha nel mirino le Olimpiadi di ...

Il primo grande infortunio didata 23 agosto 2009 quando cadde in una tappa dell'Eneco Tour procurandosi la frattura scomposta della clavicola. A causa di questo incidente e dei tempi di recuperonon potè ...Una giornata triste percaduto oggi durante l'allenamento procurandosi una frattura al polso. Il 36enne della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a ...Lo Squalo parla dopo l'infortunio al polso: "Farò l'impossibile per essere al Giro". Vincenzo Nibali ha espresso la sua amarezza dopo il grave infortunio in allenamento capitatogli a Lugano. "Fatico a ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Farò anche l'impossibile per essere al via del Giro d'Italia": è la promessa di Vincenzo Nibali che in un post su facebook ha espresso il suo stato d'animo dopo l'incidente in ...