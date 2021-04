Vincenzo Nibali cade e si frattura il polso. Recupero per il Giro d’Italia o mirino sulle Olimpiadi? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Piove sul bagnato per il ciclismo italiano. Se i risultati di questo avvio di stagione stanno mettendo tristemente in risalto la crisi più profonda e preoccupante di un movimento che per oltre un secolo ha rappresentato un riferimento mondiale, oggi è giunta la notizia che Vincenzo Nibali è caduto in allenamento a Lugano, riportando la frattura composta del radio all’altezza del polso destro. Di seguito il comunicato della Trek-Segafredo: “Questa mattina Vincenzo Nibali è caduto da solo mentre si allenava nei pressi di Ponte Tresa, alle porte di Lugano, picchiando la mano destra. Gli esami clinici presso una clinica di Lugano (radiografia e TAC) hanno purtroppo rivelato una frattura composta del radio del polso destro. Lo staff medico Trek-Segafredo, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Piove sul bagnato per il ciclismo italiano. Se i risultati di questo avvio di stagione stanno mettendo tristemente in risalto la crisi più profonda e preoccupante di un movimento che per oltre un secolo ha rappresentato un riferimento mondiale, oggi è giunta la notizia cheè caduto in allenamento a Lugano, riportando lacomposta del radio all’altezza deldestro. Di seguito il comunicato della Trek-Segafredo: “Questa mattinaè caduto da solo mentre si allenava nei pressi di Ponte Tresa, alle porte di Lugano, picchiando la mano destra. Gli esami clinici presso una clinica di Lugano (radiografia e TAC) hanno purtroppo rivelato unacomposta del radio deldestro. Lo staff medico Trek-Segafredo, ...

Advertising

giroditalia : Forza Vincenzo! @vincenzonibali #Nibali #Giro - Eurosport_IT : NOOOOOOOOO ?? Forza Vincenzo, ti aspettiamo presto in pista ?? #Nibali | #EurosportCICLISMO - codeghino10 : RT @SkyTG24: Ciclismo, frattura del radio per Nibali. Giro a rischio - tvdellosport : ????? NIBALI, GIRO D’ITALIA A RISCHIO Brutta caduta questa mattina in allenamento per Vincenzo #Nibali. In seguito… - MALOUIN16 : RT @giroditalia: Forza Vincenzo! @vincenzonibali #Nibali #Giro -