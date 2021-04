Villamaina AV | Anziano tenta il suicidio salvato dai Carabinieri

(Di mercoledì 14 aprile 2021)(AV): L’era in preda a un momento di sconforto dovuto allo scoraggiamento per gli acciacchi della vecchiaia e hato il. È accaduto due giorni fa a. L’ha lasciato su un tavolo del Municipio un biglietto con intenzioni suicide e si è allontanato. L’ultra 80enne con tutta probabilità sarebbe riuscito

Le sue condizioni di salute, la solitudine imposta dalla pandemia. Un 80enne di, in provincia di Avellino, cedendo a un momento di sconforto, ha tentato il suicidio, ... L'si è poi ...È accaduto due giorni fa a. L', in preda a un momento di sconforto dovuto allo scoraggiamento per gli acciacchi della vecchiaia, si era già procurato una ferita alla gola quando è ...Villamaina (AV): L’anziano era in preda a un momento di sconforto dovuto allo scoraggiamento per gli acciacchi della vecchiaia e ha tentato il suicidio.Lascia su un tavolo del Municipio un biglietto con intenzioni suicide e si allontana. L’ultra 80enne con tutta probabilità sarebbe riuscito nel suo intento senza l’immediato intervento dei Carabinieri ...