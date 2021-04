VIDEO Mark Cavendish scatenato: vince la terza tappa consecutiva al Giro di Turchia! Volata trionfale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mark Cavendish non si ferma proprio più e al Giro di Turchia ha infilato la terza vittoria di tappa consecutiva. Il britannico ha messo la propria firma a Kemer, dove era posto il traguardo della quarta tappa scattata 184 km ad Alanya. Il 35enne ha battuto allo sprint il belga Jasper Philipsen e il polacco Stanislaw Aniolkowski. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step si conferma in testa alla classifica generale con 12” di vantaggio su Philipsen. Di seguiito il VIDEO della Volata vincente di Mark Cavendish nella quarta tappa del Giro di Turchia 2021. VIDEO Volata Mark Cavendish ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)non si ferma proprio più e aldi Turchia ha infilato lavittoria di. Il britannico ha messo la propria firma a Kemer, dove era posto il traguardo della quartascattata 184 km ad Alanya. Il 35enne ha battuto allo sprint il belga Jasper Philipsen e il polacco Stanislaw Aniolkowski. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step si conferma in testa alla classifica generale con 12” di vantaggio su Philipsen. Di seguiito ildellante dinella quartadeldi Turchia 2021....

