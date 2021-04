Vice presidente Udinese | “Il Napoli ci ha chiesto De Paul ma deve capire che costa”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Intervistato da Radio Punto Nuovo, ildell’, Stefano Campoccia, ha parlato di diversi temi, del Covid, del mercato e delle aperture stadi. Queste le sue parole: “Apertura stadi? E’ un tema delicatissimo, il mondo sta vivendo un dramma epocale e purtroppo ancora non si vede la luce. Chi parla di riaperture nonessere frainteso, la salute è la prima cosa. Crediamo che le partite abbiano un impatto sulla salute pubblica. Sicuramente le società di calcio stanno perdendo tanti soldi. L’è una società all’avanguardia perché abbiamo testato un protocollo anti-covid con la società infront, sperimentato anche a Cortina. Il protocollo prevedeva la gestione del pubblico negli stadi. Ovviamente accompagnato a questo siavere un protocollo sanitario per ...

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto all'Udinese il centrocampista Rodrigo De Paul. A svelare il retroscena, nel corso di una intervista ', è stato ...