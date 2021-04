Viadotto Gatto, iniziati i lavori notturni di manutenzione (VIDEO) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alle ore 22 sono iniziati i lavori di manutenzione sul Viadotto Gatto. Un grosso mezzo ha iniziato i sopralluoghi-sondaggi propedeutici agli interventi. Il Comune ricorda che “per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del Viadotto Gatto, a partire dal 12 aprile e per le successive 20 notti sarà istituito lungo il percorso del Viadotto il transito unico alternato disciplinato da impianto semaforico e/o da personale moviere, per tratti secondo l’avanzamento del cantiere dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo”. lavori che probabilmente si renderanno sempre più frequenti e necessari in futuro, in attesa del completamento e entrata in esercizio delle ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alle ore 22 sonodisul. Un grosso mezzo ha iniziato i sopralluoghi-sondaggi propedeutici agli interventi. Il Comune ricorda che “per consentire l’esecuzione dididel, a partire dal 12 aprile e per le successive 20 notti sarà istituito lungo il percorso delil transito unico alternato disciplinato da impianto semaforico e/o da personale moviere, per tratti secondo l’avanzamento del cantiere dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo”.che probabilmente si renderanno sempre più frequenti e necessari in futuro, in attesa del completamento e entrata in esercizio delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Viadotto Gatto Salerno, via Benedetto Croce, entro fine mese la riapertura totale. L'intervista all'assessore De Maio ... l'assessore alla mobilità e vice sindaco di Salerno Mimmo De Maio a poche ore dall'avvio dei lavori di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria anche al vicino viadotto gatto dove ieri ...

Salerno, partiti nella notte i lavori sul Viadotto Gatto Salerno . Sono partiti nella notte i lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del viadotto Gatto a Salerno. Nella tarda serata di ieri il sopralluogo del sindaco Vincenzo Napoli e del suo vice, Mimmo De Maio. 'La prima fase dei lavori prevede il ripristino delle velette laterali, ...

