Vezzali: «Pubblico a Euro2020? Vittoria dello sport, rilanciamo il Paese» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport, ha parlato della decisione di aprire l'Olimpico per Euro2020 Valentina Vezzali, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio con delega allo sport, ha parlato a Sky sport della decisione di riaprire l'Olimpico per Euro2020. Pubblico Euro2020 – «Una luce in fondo al tunnel. Abbiamo lavorato tantissimo per farlo accadere, non è solo una Vittoria del calcio ma di tutto lo sport. Vuole essere un segnale di ripartenza. Tutti insieme possiamo ripartire. Il Governo è vicino al mondo dello sport e questo non può che farmi piacere, è una freccia al nostro arco per poter rilanciare il nostro ...

