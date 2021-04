Venezia | stop al nuovo progetto per l’ex convento di S Nicolò dopo il no del Demanio Salvo il Global college of human rights

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Unda 54 milioni di euro, a metà strada tra l’iniziativa no-profit e l’attività imprenditoriale di piccole aziende cinesi, dal finanziamento alquanto nebuloso, non metterà a repentaglio l’esistenza della sede delof, un master per i Diritti Umani che da anni ha trovato casa nelmonastero di Sansull’isola del Lido di, ideato da 100 università di tutto il mondo, con il sostegno dell’Ue, con l’obbiettivo di sviluppare ricerche in tema di diritti umani. La preoccupazione si era tradotta in mobilitazione delle opposizioni in consiglio comunale a, adombrando dietro a questa operazione interessi riconducibili ad accordi tra la maggioranza di centrodestra con la società Fispmed, ...