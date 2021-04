Venerdì fischio d'inizio per le riaperture. A maggio torna la zona gialla (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una data per le riaperture c’è. E l’ha decisa Mario Draghi. Ma non è un giorno simbolico, come fu il 4 maggio dell’anno scorso, quando l’allora premier Giuseppe Conte inaugurò la cosiddetta fase 2 della stagione pandemica. E questa data non riguarda neppure i bar o le palestre. È la data di inizio di una transizione che sarà graduale, di due mesi, fino a giugno. Eccola la data: Venerdì 16 aprile. Quel giorno sarà Draghi stesso a presiedere la cabina di regia con le forze di maggioranza per mettere a terra la road map delle riaperture. E al termine della riunione sarà sempre il presidente del Consiglio ad annunciarla, in conferenza stampa. Il primo step: il ritorno delle zone gialle a maggio. Il dato acquisito a palazzo Chigi è che il percorso delle ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Una data per lec’è. E l’ha decisa Mario Draghi. Ma non è un giorno simbolico, come fu il 4dell’anno scorso, quando l’allora premier Giuseppe Conte inaugurò la cosiddetta fase 2 della stagione pandemica. E questa data non riguarda neppure i bar o le palestre. È la data didi una transizione che sarà graduale, di due mesi, fino a giugno. Eccola la data:16 aprile. Quel giorno sarà Draghi stesso a presiedere la cabina di regia con le forze diranza per mettere a terra la road map delle. E al termine della riunione sarà sempre il presidente del Consiglio ad annunciarla, in conferenza stampa. Il primo step: il ritorno delle zone gialle a. Il dato acquisito a palazzo Chigi è che il percorso delle ...

Venerdì fischio d'inizio per le riaperture. A maggio torna la zona gialla Si parte, quindi, venerdì. Quello del ritorno alla zona gialla è il primo segnale su cui Draghi si troverà a mediare. Ancora una volta tra aperturisti e rigoristi. I leghisti e i forzisti ...

