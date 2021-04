Vendite globali +40,8% per Volvo, il miglior primo trimestre di sempre (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quello appena concluso è stato il miglior primo trimestre di sempre per Volvo Cars, poiché le Vendite globali della società sono aumentate del 40,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le Vendite totali del periodo sono state di 185.698 vetture contro le 131.889 del 2020. In Europa (87.457 auto, +24%) e negli Stati Uniti (27.239, +39,8%) Volvo è riuscita a migliorare rispetto al primo trimestre 2020 facendo così fronte agli effetti della pandemia. La Cina (45.242, +117,7%) si è invece ormai completamente ripresa dall’impatto del Covid-19 che ha raggiunto il picco nel primo trimestre dello scorso anno. Nel singolo mese di marzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Quello appena concluso è stato ildiperCars, poiché ledella società sono aumentate del 40,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Letotali del periodo sono state di 185.698 vetture contro le 131.889 del 2020. In Europa (87.457 auto, +24%) e negli Stati Uniti (27.239, +39,8%)è riuscita aare rispetto al2020 facendo così fronte agli effetti della pandemia. La Cina (45.242, +117,7%) si è invece ormai completamente ripresa dall’impatto del Covid-19 che ha raggiunto il picco neldello scorso anno. Nel singolo mese di marzo ...

