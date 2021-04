Vasco Rossi: “La pandemia fermera? i miei concerti ma non ferma la mia musica”, ecco le nuove date dei Live (e location) del 2022 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vasco Rossi lo scorso mese aveva annunciato che i concerti previsti per quest’anno a giugno sarebbero stati rimandati di un altro anno a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da pandemia Covid. “Ci speravamo, ma in fondo lo sentivamo che e? ancora presto per un abbraccio collettivo. La pandemia fermera? i miei concerti ma non ferma la mia musica – dice Vasco – e la buona notizia e? che il 12.11.2021 uscira? il nuovo album”. Oggi sono uscire le nuove date: il 24 maggio 2022 all’Ippodromo Milano Trenno (ex IDays), il 28 maggio 2022 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 3 giugno a Visarno Arena di Firenze e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021)lo scorso mese aveva annunciato che iprevisti per quest’anno a giugno sarebbero stati rimandati di un altro anno a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria daCovid. “Ci speravamo, ma in fondo lo sentivamo che e? ancora presto per un abbraccio collettivo. La? ima nonla mia– dice– e la buona notizia e? che il 12.11.2021 uscira? il nuovo album”. Oggi sono uscire le: il 24 maggioall’Ippodromo Milano Trenno (ex IDays), il 28 maggioall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il 3 giugno a Visarno Arena di Firenze e ...

