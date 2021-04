Valeria Marini si sente male a Supervivientes: aveva mangiato uova crude avariate (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paura per Valeria Marini nel reality Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha ingerito delle uova crude e si è sentita male. Valeria Marini si sente male a Supervivientes Durante la prima “prova ricompensa” del programma, la Marini avrebbe convinto la sua squadra a prendere delle uova. Non avendo modo di cuocerle, però, Valeria ha deciso di mangiarle crude, convincendo anche altre 2 naufraghe spagnole. Purtroppo le uova, a quanto pare, erano avariate e Valeria si è sentita molto male. Dopo qualche ora di malessere e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Paura pernel reality, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. La showgirl ha ingerito dellee si è sentitasiDurante la prima “prova ricompensa” del programma, laavrebbe convinto la sua squadra a prendere delle. Non avendo modo di cuocerle, però,ha deciso di mangiarle, convincendo anche altre 2 naufraghe spagnole. Purtroppo le, a quanto pare, eranosi è sentita molto. Dopo qualche ora dissere e ...

