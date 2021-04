Valente: “Non poniamoci limiti, con Floriano intesa top. Tutto sul nuovo ruolo” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete di Valente che regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Un risultato analizzato al triplice fischio proprio dall'autore del gol vittoria, nella consueta conferenza stampa post-gara."Secondo me dobbiamo continuare a non porci limiti - ha ammesso Nicola Valente - Dobbiamo guardare le ultime tre partite, così da scalare la classifica. Poi ai playoff dovremo dare Tutto. Sono partite particolari, puoi vincerle tutte. E' come un terno al lotto. L'unica parole è lavoro. Da qui alla fine. Il mio nuovo ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Palermo torna alla vittoria.Missione compiuta per i rosanero che, dopo il ko contro il Monopoli e il pareggio a reti inviolate maturate contro la Vibonese, torna alla vittoria battendo il Foggia nel recupero della trentatreesima giornata di Serie C. A decidere una rete diche regala alla compagine siciliana tre preziosissimi punti in chiave playoff. Un risultato analizzato al triplice fischio proprio dall'autore del gol vittoria, nella consueta conferenza stampa post-gara."Secondo me dobbiamo continuare a non porci- ha ammesso Nicola- Dobbiamo guardare le ultime tre partite, così da scalare la classifica. Poi ai playoff dovremo dare. Sono partite particolari, puoi vincerle tutte. E' come un terno al lotto. L'unica parole è lavoro. Da qui alla fine. Il mio...

Advertising

WiAnselmo : Valente: “Non poniamoci limiti, con Floriano intesa top. Tutto sul nuovo ruolo” - Mediagol : Valente: “Non poniamoci limiti, con Floriano intesa top. Tutto sul nuovo ruolo” - marco_valente_ : Ciò che non si è mai visto è una commissione d'inchiesta portare a qualcosa - marco_valente_ : @albertoinfelise Lo sai pure tu. Non solo Dio - albertoinfelise : @marco_valente_ Non si sa cosa c'entri, ma ok. -