Vaccino | Von der Leyen “Da Pfizer consegna anticipata 50 milioni dosi”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha raggiunto un accordo con-BioNTech per ladi altre 50didi vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der.La presidente ha giustificato il nuovo accordo con la necessità di “agire rapidamente, aggiustare il tiro e anticipare”, per evitare che altri fattori “ostacolino le consegne programmate”. Il riferimento è all'interruzione delle consegne delJanssen (gruppo Johnson & Johnson), avvenuta ieri a causa di alcuni casi di trombosi riscontrati dopo la somministrazione negli Stati Uniti. “Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per supportare il roll-out dei vaccini in tutta Europa”, ha aggiunto Von der ...

"Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per supportare il roll-out dei vaccini in tutta Europa", ha aggiunto Von der Leyen. La consegna dei 50 milioni di dosi oggetto ...
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha raggiunto un accordo con Pfizer-BioNTech per la consegna anticipata di altre 50 milioni di dosi di vaccini anti-Covid. Lo ha annunciato la pr ...