(Di mercoledì 14 aprile 2021) PALERMO – Il sindaco di Corleone (Palermo), Nicolò Nicolosi, si è autodenunciato alla procura di Termini Imerese per la vicenda della somministrazione del vaccino anti-Covid. Nicolosi, che aveva annunciato le sue dimissioni, poi ritirate, a seguito del polverone mediatico sollevatosi per quella vaccinazione, ha presentato un’autodenuncia con l’obiettivo di arrivare a “una pronuncia giudiziale in merito alla eventuale rilevanza penale della vicenda”.

Advertising

Tele_Nicosia : Vaccino, sindaco di Corleone si autodenuncia alla procura - LiveSicilia : Vaccino, il sindaco di Corleone si autodenuncia in Procura - blogsicilia : #notizie #sicilia Inchiesta sui furbetti del vaccino, sindaco di Corleone si autodenuncia - - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #autodenuncia Corleone, il sindaco si autodenuncia dopo la vicenda del vaccino ricevuto… - infoitsalute : Monopoli - Sindaco Annese: ' Stiamo perdendo troppi cittadini. Avanti col vaccino' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino sindaco

BlogSicilia.it

...con il quale si darà maggiore velocità alle somministrazioni a vantaggio dei cittadini di Castellabate che non dovranno recarsi in altri comuni o altre sedi per fare il- dichiara il...Lo ha detto ildi Napoli, Luigi de Magistris, a Radio Kiss Kiss Napoli. "Ormai si è capito che solo ilpuò contrastare questo virus. Un nuovo lockdown è impensabile", ha concluso. Un ...PALERMO – Il sindaco di Corleone (Palermo), Nicolò Nicolosi, si è autodenunciato alla procura di Termini Imerese per la vicenda della somministrazione del v ...Giuseppe Fanfani,due volte sindaco di Arezzo e nipote di Amintore ... precisa conoscenza», anche per verificare se la dose del vaccino in questione sia «stata sottratta a quelle destinate ...