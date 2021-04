Vaccino Johnson&Johnson sospeso negli Usa, Ema: “Benefici superano rischi” (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’indomani della sospensione del Vaccino Johnson&Johnson negli Usa, l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha fatto sapere in una nota che “sta indagando su tutti i casi segnalati e deciderà se è necessaria un’azione normativa. L’agenzia sta lavorando a stretto contatto con la FDA statunitense e altri regolatori internazionali. Attualmente prevede di emettere una raccomandazione la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) All’indomani della sospensione delJohnson&JohnsonUsa, l’Ema (l’Agenzia europea del farmaco) ha fatto sapere in una nota che “sta indagando su tutti i casi segnalati e deciderà se è necessaria un’azione normativa. L’agenzia sta lavorando a stretto contatto con la FDA statunitense e altri regolatori internazionali. Attualmente prevede di emettere una raccomandazione la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ladyonorato : Johnson& Johnson, Stati Uniti e Australia lo sospendono dopo 'casi di coaguli nel sangue': 'Non lo raccomandiamo' - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - Agenzia_Ansa : Nyt, gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson & Johnson dopo sei casi di malattia rara nelle due settima… - alessiodca7 : RT @SmitArianna: EFFETTO DOMINO AstraZeneca, stop definitivo in Danimarca: il vaccino non verrà più somministrato. Rumors: anche J&J – Libe… - SermonetaFutura : RT @Cartabellotta: #JohnsonAndJohnsonVaccine Speriamo che in #Europa ci sia una voce unica e una decisione univoca #vaccino https://t.co… -