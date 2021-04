Vaccino Johnson & Johnson | in Italia forse solo per over 60 | ecco le ultime novità

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Food and Drug Administration ha deciso di sospendere momentaneamente ilnegli Stati Uniti, proprio ieri nel giorno dell’arrivo delle dosi (184 mila) in. Una decisione legata a sei rari casi, tutte donne di età compresa tra i 18 e 48 anni che, dopo due settimane dalla vaccinazione, hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge i coaguli di sangue. Una “somiglianza” con il caso AstraZeneca, ildella casa farmaceutica anglo-svedese più volte analizzato, ma sempre con lo stesso esito: “I benefici superano i rischi”. In, l’obiettivo resta quello di accelerare la campagna di vaccinazione, elemento da considerare per le eventuali aperture. Ma cosa succede ora che ...

è già lì in attesa dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ema. L'azienda ha ... Le prime 184 mila dosi per l'Italia del'one shot', sono arrivate ieri all'aeroporto militare ...Ilmonodose di"sarà distribuito e somministrato nelle stesse condizioni previste oggi per ilAstraZeneca, cioè per le persone di oltre 55 anni": lo ha detto il ...Vaccino Johnson & Johnson in Italia: cosa succede “C’è stata una scelta nelle ore successive al pronunciamento delle autorità statunitensi su Johnson & Johnson di rinviare anche in questo caso, in ...La vicenda vaccini anti-Covid si complica ulteriormente dopo i dubbi sorti su Astra Zeneca e dopo la sospensione della distribuzione del primo quantitativo del Johnson&Johnson giunto in Italia. La Dan ...