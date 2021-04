Vaccino Johnson & Johnson, Francia conferma uso per ultra 55enni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Francia conferma il suo piano originario di usare il Vaccino contro il covid della Johnson&Johnson “nelle stesse condizioni di quelle previste oggi per l’AstraZeneca, vale a dire per le persone di più di 55 anni di età”. Lo ha annunciato un portavoce del governo dopo la sospensione dell’uso del Vaccino negli Stati Uniti in seguito a sei casi di trombosi, su quasi 7 milioni di persone immunizzate con il Vaccino che prevede una sola dose. All’inizio della settimana sono state consegnate in Francia le prime 200mila dosi del Vaccino americano. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lail suo piano originario di usare ilcontro il covid della“nelle stesse condizioni di quelle previste oggi per l’AstraZeneca, vale a dire per le persone di più di 55 anni di età”. Lo ha annunciato un portavoce del governo dopo la sospensione dell’uso delnegli Stati Uniti in seguito a sei casi di trombosi, su quasi 7 milioni di persone immunizzate con ilche prevede una sola dose. All’inizio della settimana sono state consegnate inle prime 200mila dosi delamericano. L'articolo proviene da Italia Sera.

