Vaccino J&J: legame con gravi trombosi cerebrali. Cosa sta succedendo? (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino J&J: sospensione del composto di Johnson&Johnson negli Stati Uniti per via di un sospetto legame tra somministrazione e insorgenza di forme "severe" – anche se rarissime – di trombosi. Anche l'Europa blocca il lancio. Sondaggi Tp: proteste contro le chiusure, la maggioranza degli italiani sta con i ristoratori Vaccino J&J: 6 casi di trombosi, arriva lo stop negli Usa Vaccino J&J: le autorità sanitarie statunitensi hanno bloccato le somministrazioni del composto Johnson&Johnson. Proprio come nel caso di Astrazeneca (i due vaccini sono basati su adenovirus, praticamente usano la stessa "tecnologia"), si sospetta un legame con eventi trombotici gravi (riguardanti, nello specifico, il seno venoso ...

CottarelliCPI : Negli USA il vaccino J&J è stato sospeso precauzionalmente. Purtroppo le campagne di vaccinazione sono complesse e… - stebellentani : Rischio trombosi per chi si vaccina con J&J: 0.000085%. Rischio ospedalizzazione per chi contrae il virus: intorno… - TgLa7 : #Vaccino: J&J rinvia distribuzione dosi in Europa - Carmela_oltre : RT @ilmanifesto: Stop Usa al vaccino J&J, a rischio la campagna europea | il manifesto - salutedomani : Eventi avversi vaccino J&J per gli stessi meccanismi di Astrazeneca? Le risposte degli esperti -