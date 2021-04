Vaccino, in Campania 1.145.500 somministrazioni. Doppia dose per 300 mila (Di mercoledì 14 aprile 2021) Supera quota 300 mila il numero di cittadini campani che hanno ricevuto la seconda dose di Vaccino anti Covid. Sono complessivamente 1.145.400 le somministrazioni di Vaccino effettuate in Campania, dato aggiornato alle ore 12 di oggi mercoledì 14 aprile: dalle ore 12 di ieri, lunedì 13 aprile, sono state eseguite 21.941 somministrazioni in più. Sono stati vaccinati con la prima dose 844.613 cittadini (+17.375 rispetto a ieri); di questi, 300.787 hanno ricevuto la seconda dose (+4.566). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 aprile 2021) Supera quota 300il numero di cittadini campani che hanno ricevuto la secondadianti Covid. Sono complessivamente 1.145.400 ledieffettuate in, dato aggiornato alle ore 12 di oggi mercoledì 14 aprile: dalle ore 12 di ieri, lunedì 13 aprile, sono state eseguite 21.941in più. Sono stati vaccinati con la prima844.613 cittadini (+17.375 rispetto a ieri); di questi, 300.787 hanno ricevuto la seconda(+4.566). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

