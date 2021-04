Vaccino, De Lillo (Omceo Roma): “Campagna lenta per i ritardi dell’Ema” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Paghiamo il ritardo, come Unione europea, dell’approvazione dei vaccini da parte dell’agenzia del farmaco Ema, un mese in più rispetto all’Inghilterra, che sicuramente non ci ha giovato”. La lentezza della campagna vaccinale italiana, per Stefano De Lillo, vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma, non è quindi solo una questione di consegna delle dosi e vaccini mancanti. Interpellato dalla Dire, spiega qual è la situazione delle somministrazioni anti Covid nella Regione Lazio. Leggi su dire (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – “Paghiamo il ritardo, come Unione europea, dell’approvazione dei vaccini da parte dell’agenzia del farmaco Ema, un mese in più rispetto all’Inghilterra, che sicuramente non ci ha giovato”. La lentezza della campagna vaccinale italiana, per Stefano De Lillo, vice presidente dell’Ordine dei medici di Roma, non è quindi solo una questione di consegna delle dosi e vaccini mancanti. Interpellato dalla Dire, spiega qual è la situazione delle somministrazioni anti Covid nella Regione Lazio.

