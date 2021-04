Vaccino Covid | quali sono i sintomi della trombosi? Le indicazioni degli esperti sugli effetti collaterali a cui fare attenzione

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ultimamente non c’è nulla di più cercato che la correlazione tra lae i vaccini contro il Coronavirus. In particolare, al centro delle accuse ci sarebbero AstraZeneca (con circa 80 casi verificati) e adesso anche Johnson & Johnson (con una decina). Ovviamente, in relazione alle dosi effettuate parliamo di numeri irrisori, che però a causa anche dei ritiri di alcuni lotti e dell’indecisione dell’Ema spaventano i cittadini. L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha dichiarato comunque che: «Gli operatori sanitari devono vigilare su segni edi tromboembolia e/o trombocitopenia, ed informare di conseguenza i vaccinati». Ma? E cos’è la? Leggi anche: Nuovidelle varianti: ecco a ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - Daniele_Manca : Cile, il vaccino cinese ha efficacia bassa: il Paese torna in lockdown- ?@Corriere? ?@saragandolfi_? - MediasetTgcom24 : Nyt: 'Gli Usa chiedono la sospensione del vaccino Johnson&Johnson' #covid - kinetografo : Questa è una cattiva notizia: Coronavirus, oggi 16.168 casi e 469 morti Covid. Vaccino, Figliuolo: 'Entro giugno al… - Elisa72Parma : RT @BarbaraRaval: Sicilia, Gaetano Bagli, tecnico radiologo di 48 anni, muore dopo il vaccino #Pfizer. Indaga la Procura. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

... di cui 14.073 di vaccini 'freeze' Pfizer o Moderna (a mRNA) e 2.491 diAstrazeneca alle persone con età tra 70 e 79 anni. Cala l'incidenza delsu tutto il territorio: rispetto alla ...... presidente della Commissione tecnico - scientifica dell'Aifa: 'È verosimile che ilanti -di Johnson&Johnson possa essere limitato agli over 60 '. Se per aprile il nostro Paese non ...Lo raccomanda l’aggiornamento della nota informativa del consenso relativa al vaccino anti-Covid di AstraZeneca Vaxzevria, predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Il documento è stato ...(ANSA) - GENOVA, 14 APR - "Oggi in Liguria abbiamo vaccinato più di 16 mila persone. La nostra campagna, grazie allo sforzo eccezionale di sanità pubblica, privata e farmacie, ha avuto una rapida acce ...