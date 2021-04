Vaccino Covid Johnson&Johnson, rinviata distribuzione in Italia ed Europa dopo richiesta stop in Usa (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino Covid Johnson&Johnson, rinviata distribuzione in Italia ed Europa. Johnson & Johnson “rinvia la distribuzione” del suo Vaccino anti Covid in tutto il Vecchio Continente in seguito alla decisione di una “pausa” presa dalle autorità sanitarie Usa in seguito a sei casi di trombosi segnalati. A rischio i piani vaccinali dei Paesi Ue: all’Italia sarebbero spettate 184mila dosi di Vaccino. Brutte notizie per l’Europa: Johnson & Johnson ha appena annunciato di “rinviare la distribuzione” del suo Vaccino anti Covid in tutto il Vecchio Continente in seguito alla decisione di una “pausa” presa dalle autorità sanitarie Usa ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021)Johnson&Johnson,ined. Johnson & Johnson “rinvia la” del suoantiin tutto il Vecchio Continente in seguito alla decisione di una “pausa” presa dalle autorità sanitarie Usa in seguito a sei casi di trombosi segnalati. A rischio i piani vaccinali dei Paesi Ue: all’sarebbero spettate 184mila dosi di. Brutte notizie per l’: Johnson & Johnson ha appena annunciato di “rinviare la” del suoantiin tutto il Vecchio Continente in seguito alla decisione di una “pausa” presa dalle autorità sanitarie Usa ...

