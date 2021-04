Vaccino Covid | Figliuolo | Da Pfizer altri 6 | 8 milioni dosi

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - sheisJunene : RT @fisicoperaria: Visto che lo diranno allo sfinimento anche a questo giro, ho preparato un pratico meme per questa occasione. Fatene buon… - stechio : @sandrolindirix @claudio301065 @BarillariDav 1 ogni due milioni morti per trombosi forse associata al vaccino. 3800… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

'Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l'arrivo per Europa in questo trimestre di 50 milioni di dosi diPfizer in più. Per l'Italia vuol dire oltre 670.000 dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi in più a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno. Finalmente una bella notizia. Il ...Il CEO della società, Stephane Bancel, ha detto oggi che spera di avere un richiamo per il suoa due dosi disponibile per l'autunno. Moderna aveva già annunciato di stare lavorando a ...I ricercatori del Laboratorio di Virologia hanno analizzato, tra febbraio 2020 e gennaio 2021, 763 campioni di siero da 662 pazienti Covid-19, prelevati durante il ricovero allo Spallanzani o dopo il ...Milano, 14 apr. (Labitalia) - "Noi chiediamo di riaprire bar e ristoranti, ma di farlo in sicurezza, seguendo tutti i controlli possibili. E poi serviranno i controlli mirati, per evitare dopo di dove ...