Vaccino COVID-19 AstraZeneca | EMA approfondisce ulteriormente il rischio di casi molto rari di trombi associati a piastrinopenia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’EMA continua a monitorare idia bassi livelli di piastrine che si sono verificati dopo la vaccinazione con Vaxzevria (precedentemente denominato-19). In considerazione di una richiesta del Commissario per la Salute e la Sicurezza Alimentare dell’UE, a seguito di una riunione dei ministri della sanità dell’UE, l’EMA sta avviando una revisione dei dati sulle vaccinazioni e dei dati sull’epidemiologia della malattia (compresi i tassi di infezione, ricoveri, morbidità e mortalità). La revisione da parte del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’EMA consentirà alle autorità di inquadrare i rischi di Vaxzevria nel contesto dei benefici delle campagne di vaccinazione in corso. ...

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - Daniele_Manca : Cile, il vaccino cinese ha efficacia bassa: il Paese torna in lockdown- ?@Corriere? ?@saragandolfi_? - Rossell57015480 : RT @BiondoNik: Mettetevi nei panni - sporchi di sangue - di Xi, Putin ed Erdogan. Vedono l'opinione pubblica occidentale cacarsi sotto per… - cdcandiziis : RT @JanssenITA: Abbiamo preso la decisione di ritardare proattivamente il lancio del nostro vaccino in UE. Lavoriamo con le autorità sanita… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino COVID

Pfizer salva la campagna vaccinale antidi primavera. Da qui a giugno arriveranno altri 6,8 milioni di dosi del primoautorizzato in Europa, mentre restano i timori per la destinazione delJohnson & Johnson dopo lo ......punto sull'emergenza- 19 in Liguria. In particolare, in 24 ore in Liguria sono state somministrate 16.564 dosi, di cui 14.073 di vaccini 'freeze' Pfizer o Moderna (a mRNA) e 2.491 di...Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Tengo per me i miei giudizi personali su come Speranza ha gestito l'anno di pandemia, su perchè siamo arrivati a un numero di morti che ha pochi paragoni al mondo, poi sar ...Dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento del 14 aprile 2021, arrivano una serie di riflessioni di natura ...