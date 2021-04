Vaccino AstraZeneca news, 26enne in ospedale con trombosi cerebrale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca news, un nuovo caso sospetto segnalato a Milano. Una donna di 26 anni è stata ricoverata in prognosi riservata in ospedale per una trombosi cerebrale dopo aver ricevuto il Vaccino Oxford-Pomezia 17 giorni fa. La ragazza “è cosciente e risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche è tenuta sotto stretta osservazione”. Al momento per i medici, come riportato da Repubblica.it, non ci sono elementi sufficienti per chiarire se vi sia o meno una correlazione tra la vaccinazione e l’evento insorto nei giorni successivi. Vaccino AstraZeneca news e correlazione con i casi di trombosi del seno venoso cerebrale «Fino a questo momento gli studi non hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021), un nuovo caso sospetto segnalato a Milano. Una donna di 26 anni è stata ricoverata in prognosi riservata inper unadopo aver ricevuto ilOxford-Pomezia 17 giorni fa. La ragazza “è cosciente e risponde alle terapie. E’ in condizioni ritenute stabili, anche è tenuta sotto stretta osservazione”. Al momento per i medici, come riportato da Repubblica.it, non ci sono elementi sufficienti per chiarire se vi sia o meno una correlazione tra la vaccinazione e l’evento insorto nei giorni successivi.e correlazione con i casi didel seno venoso«Fino a questo momento gli studi non hanno ...

Advertising

CarloStagnaro : La retorica anti profitti sta uccidendo nella culla l'unico #vaccino no profit. @lucianocapone su @ilfoglio_it rico… - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - sole24ore : Via allo #Spallanzani alla sperimentazione di #Sputnik, il vaccino che viene dal freddo. Scienziati italiani e russ… - ajnamaybe : RT @ilpost: Abbiamo messo in ordine quello che sappiamo finora su rischi e benefici dei #vaccini contro il coronavirus e sulle ricerche che… - zziocane66 : RT @il_cupo: Trombosi dopo vaccino Astrazeneca: 26enne ricoverata a Milano.... -