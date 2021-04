Vaccino AstraZeneca, Aifa: “Relazione tra la vaccinazione e trombosi è plausibile” (Di mercoledì 14 aprile 2021) AstraZeneca (ora Vaxzevria) e Johnson & Johnson. Sono questi i due vaccini contro il Covid-19 di cui si parla di più, soprattutto negli ultimi giorni, per le possibili correlazioni tra la somministrazione e i rarissimi casi di trombosi che si sono verificati. E se il Johnson e Johnson (quello monodose) ieri è stato sospeso negli Stati Uniti in via precauzionale proprio nel giorno dell’arrivo delle dosi in Italia, l’AstraZeneca per l’EMA – dopo l’ennesima valutazione – è un Vaccino da utilizzare perché i “benefici superano i rischi”. In Italia, però, si raccomanda di somministrare il Vaccino della casa farmaceutica anglo-svedese agli over 60, decisione presa dal Ministero della Salute dopo un’altra approfondita analisi. Leggi qui (PDF) VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine AstraZeneca: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021)(ora Vaxzevria) e Johnson & Johnson. Sono questi i due vaccini contro il Covid-19 di cui si parla di più, soprattutto negli ultimi giorni, per le possibili correlazioni tra la somministrazione e i rarissimi casi diche si sono verificati. E se il Johnson e Johnson (quello monodose) ieri è stato sospeso negli Stati Uniti in via precauzionale proprio nel giorno dell’arrivo delle dosi in Italia, l’per l’EMA – dopo l’ennesima valutazione – è unda utilizzare perché i “benefici superano i rischi”. In Italia, però, si raccomanda di somministrare ildella casa farmaceutica anglo-svedese agli over 60, decisione presa dal Ministero della Salute dopo un’altra approfondita analisi. Leggi qui (PDF) VAXZEVRIA/COVID-19 Vaccine: ...

Advertising

CarloStagnaro : La retorica anti profitti sta uccidendo nella culla l'unico #vaccino no profit. @lucianocapone su @ilfoglio_it rico… - RobertoBurioni : Il vaccino Johnson & Johnson è simile a quello AstraZeneca, e simili purtroppo potrebbero essere anche gli effetti… - sole24ore : Via allo #Spallanzani alla sperimentazione di #Sputnik, il vaccino che viene dal freddo. Scienziati italiani e russ… - ser_enella : io non mi prenoto per ora per il vaccino. Aspetto che per gli over 60 optino per il rito sciamanico #JohnsonandJohnson #AstraZeneca - gius_saffioti : La Danimarca non utilizzerà più AstraZeneca. Sta valutando la sospensione permanente anche per il vaccino di Johnson&Johnson. -