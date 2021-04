Vaccini | Von der Leyen | “Focalizziamoci su quelli a mRna” Accordo tra Ue e Pfizer | 50 milioni di dosi in anticipo a partire da aprile

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La Commissione europea ha raggiunto unconper accelerare l’approvvigionamento di, con 50diconsegnate innel secondo trimestre, che saranno distribuite agli Stati Ue ada. Lo ha detto la presidente Ursula von der, annunciando anche quello che di fatto è un definitivo cambio di rotta negli acquisti: “Dovremo sviluppareadattati alle nuove varianti, presto e in quantità sufficienti. Tenendo questo a mente, dobbiamo focalizzarci sulle tecnologie che hanno dimostrato il loro valore: ia Rna messaggero sono un caso chiaro”. Di fatto, un addio ai composti a vettore virale come AstraZeneca e Johnson&Johnson, non tanto e ...

der Leyen, inoltre, ha annunciato che 'la Commissione ha avviato oggi nuovi negoziati con BioNTech - Pfizer per un terzo contratto di fornitura di, che prevede la consegna di 1,8 miliardi ...der Leyen, inoltre, ha annunciato che 'la Commissione ha avviato oggi nuovi negoziati con BioNTech - Pfizer per un terzo contratto di fornitura di, che prevede la consegna di 1,8 miliardi ...Nell'annunciare i nuovi contratti per l'acquisto di vaccini nell'Ue, Ursula Von der Leyen ha sottolineato che bisogna "trarre la lezione dalla prima fase della nostra risposta alla pandemia". Dobbiamo ...