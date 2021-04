Vaccini: prenotazioni per over 70 con dosi Astrazeneca (per ora solo 15mila) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalla Danimarca filtra la notizia che Copenaghen ha deciso di bloccare il vaccino Astrazeneca. La Toscana, invece, lo rilancia. Confermando, come già annunciato, che sono riaperte da oggi, mercoledì 14 aprile, le prenotazioni del vaccino Astrazeneca, per la la fascia d’età che riguarda gli over 70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dalla Danimarca filtra la notizia che Copenaghen ha deciso di bloccare il vaccino. La Toscana, invece, lo rilancia. Confermando, come già annunciato, che sono riaperte da oggi, mercoledì 14 aprile, ledel vaccino, per la la fascia d’età che riguarda gli70, ovvero le persone nate dal 1941 al 1951 L'articolo proviene da Firenze Post.

