Vaccini, Pfizer anticipa 670mila dosi ad aprile. Figliuolo: “Il piano va avanti”. Ma le 500mila iniezioni al giorno restano lontane: i numeri (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’annuncio della Commissione europea di aver raggiunto un accordo con Pfizer per anticipare al secondo trimestre le 50 milioni di dosi inizialmente attese nell’Unione a fine anno fa tirare un sospiro di sollievo al commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo: “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre” delle fiale in più. “Per l’Italia vuol dire oltre 670mila dosi in più ad aprile, 2 milioni e 150mila dosi aggiuntive a maggio e oltre 4 milioni di dosi in più a giugno”, ha dichiarato nel corso di una vista al Polo vaccinale di Aosta. “Finalmente una bella notizia“. Il generale sostiene che “il piano” vaccinale ora andrà “avanti” così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’annuncio della Commissione europea di aver raggiunto un accordo conperre al secondo trimestre le 50 milioni diinizialmente attese nell’Unione a fine anno fa tirare un sospiro di sollievo al commissario all’emergenza Francesco Paolo: “Ho ricevuto una chiamata dal premier Draghi che mi ha comunicato l’arrivo per Europa in questo trimestre” delle fiale in più. “Per l’Italia vuol dire oltrein più ad, 2 milioni e 150milaaggiuntive a maggio e oltre 4 milioni diin più a giugno”, ha dichiarato nel corso di una vista al Polo vaccinale di Aosta. “Finalmente una bella notizia“. Il generale sostiene che “il” vaccinale ora andrà “” così ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato,… - ansaeuropa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con #Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di #vaccini, con 50 milio… - MediasetTgcom24 : Milano, 26enne ricoverata con trombosi cerebrale dopo vaccino #covid - Gio_Ioannisci : RT @Agenzia_Ansa: Quindici persone, tra medici e infermieri, sono indagate dalla Procura di Oristano per abuso d'ufficio e peculato, con l'… - CarloneDaniela : RT @lefrasidiosho: Vabbè che se chiama 'Piano vaccini'... ma così me sembra 'n po' troppo piano #vaccini #Pfizer #JohnsonandJohnson #Astra… -